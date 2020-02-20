50-летний гороховчанин обчищал дома соседей

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:56:41+03:00

Несмотря на признание вины и возмещение ущерба, его осудят за кражу

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В ноябре 2019 года в полицию поступило несколько сообщений о кражах из шести дачных домов. Хозяева рассказали, что у них пропала бытовая техника, инструменты и металлические конструкции. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

По данным УМВД по Владимирской области, после допроса потерпевших и свидетелей был задержан 50-летний житель Гороховца, их сосед. Мужчина, ранее не судимый, добровольно отдал все, что украл. Несмотря на признание вины и возмещение ущерба, его осудят за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU