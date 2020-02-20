2020-02-20T13:10:46+03:00
Происшествия

Гонщику, из-за которого в Юрьевце устроили "живой щит" из машин, дали реальный срок вместо штрафа

Наказание ужесточили после апелляции прокуратуры
Вероника ПАНИНА
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29-летний гонщик, который в прошлом феврале промчался на дикой скорости с нарушений ПДД от Коврова до Лакинска, все-таки отправится в колонию. Владимирский областной прокурор обжаловал первоначальный приговор суда, по которому нарушитель был лишь оштрафован на 70 тысяч рублей.

История была громкая: 9 февраля парень на «Шкоде Рапид» ехал через Ковров с превышением скорости. На требования сотрудников ГИБДД не реагировал, не останавливаясь, промчался до Владимира, выскакивая на встречку. В районе поста ГИБДД в Юрьевце инспекторы попытались перегородить дорогу, развернув несколько машин, гонщик остановился, но когда к нему направился полицейский, дал по газам и удрал, сбив сотрудника ДПС. Остановить и задержать его смогли только в Лакинске.

Какое-то время задержанный провел под стражей, и с учетом этого суд, состоявшийся в ноябре, приговорил его лишь к штрафу в 70 тысяч рублей. При этом прокурор просил о реальном лишении свободы. В положенный срок была подана апелляция, и суд, рассмотрев ее, ужесточил приговор гонщику, назначив ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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