Во Владимире наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:39:11+03:00

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Владимир избавляется от новогодних украшений и одновременно подводит итоги конкурса "Владимир - это мы. Новый год - 2020». Конкурс проходил проходил с ноября 2019 года по нынешний февраль. На сайте мэрии и на страницах администрации города Владимира в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook» все желающие - как предприниматели, так и просто жители - могли выставить фото новогоднего праздничного оформления городских объектов. В результате было подано 106 заявок от 30 участников.

Победителей определила конкурсная комиссия с учетом интернет-голосования жителей.

По результатам голосования в социальных сетях победили:

- в номинации «Лучшее комплексное оформление здания: 1 место - ТРЦ «Растопчина», 2 место - ТРЦ «Копеечка», 3 место - магазин мужской одежды «Трувор»;

- в номинации «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы»: 1 место - «Дом-музей пряника», 2 место - пекарня «Добрые булки», 3 место - студия цветов «Луговая бабочка»;

- в номинации «Лучшее использование праздничной символики при оформлении»: 1 место - ресторан «По чесноку», 2 место - праздничное агентство «Однажды».

Победители конкурса по результатам заседания конкурсной комиссии:

- магазин «Трувор», «Дом-музей пряника» города Владимира, оптика «Лорнет», магазин «Малышки детишки», магазин «Метелица», Центральный рынок города Владимира, павильон «Цветы».

ИСТОЧНИК KP.RU