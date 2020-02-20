2020-02-20T11:39:11+03:00
Общество

Во Владимире наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

А на Соборной площади наконец демонтировали елку
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимир избавляется от новогодних украшений и одновременно подводит итоги конкурса "Владимир - это мы. Новый год - 2020». Конкурс проходил проходил с ноября 2019 года по нынешний февраль. На сайте мэрии и на страницах администрации города Владимира в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook» все желающие - как предприниматели, так и просто жители - могли выставить фото новогоднего праздничного оформления городских объектов. В результате было подано 106 заявок от 30 участников.

Победителей определила конкурсная комиссия с учетом интернет-голосования жителей.

По результатам голосования в социальных сетях победили:

- в номинации «Лучшее комплексное оформление здания: 1 место - ТРЦ «Растопчина», 2 место - ТРЦ «Копеечка», 3 место - магазин мужской одежды «Трувор»;

- в номинации «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы»: 1 место - «Дом-музей пряника», 2 место - пекарня «Добрые булки», 3 место - студия цветов «Луговая бабочка»;

- в номинации «Лучшее использование праздничной символики при оформлении»: 1 место - ресторан «По чесноку», 2 место - праздничное агентство «Однажды».

Победители конкурса по результатам заседания конкурсной комиссии:

- магазин «Трувор», «Дом-музей пряника» города Владимира, оптика «Лорнет», магазин «Малышки детишки», магазин «Метелица», Центральный рынок города Владимира, павильон «Цветы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
ВТБ проводит второй раунд эмиссии паев фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход»
ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП
ВТБ проводит второй раунд эмиссии паев фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход»
ВТБ Private Banking запустил серию вебинаров для клиентов
«Дороги войны» в объективе фотокоров
Во Владимирской области может увеличиться количество льготников по транспортному налогу
«Стекла связующая нить»
50-летний гороховчанин обчищал дома соседей
Гонщику, из-за которого в Юрьевце устроили "живой щит" из машин, дали реальный срок вместо штрафа
Во владимирской областной библиотеке будут бесплатно учить английской грамматике
Во Владимире наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
"Кванториум-33" будет учить школьников работать на современном лазерном оборудовании
«Ростелеком» установил первый умный домофон во Владимире
Гонщику, прорвавшему «живой щит», изменили наказание на реальный срок
Муромлянин спровоцировал ДТП с пожарной машиной, спешащей на вызов
Москвич, задержанный в Коврове, с поддельными правами отделался штрафом
10 самых популярных смартфонов у владимирцев
Муромлянин расправился с соседом, позаимствовавшим его велосипед
В Радужном судебный пристав подделал подписи оштрафованного человека
В кафе Камешковского района случился пожар