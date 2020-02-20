2020-02-20T11:12:21+03:00
Общество

"Кванториум-33" будет учить школьников работать на современном лазерном оборудовании

Для этого филиал технопарка откроется в Радужном
Вероника ПАНИНА
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На этой неделе во владимирском детском технопарке "Кванториум" побывали преподаватели ВлГУ: заведующий кафедрой физики и прикладной математики Сергей Аракелян и заведующий кафедрой лазерной поверхностной обработки материалов Григорий Евстюнин. Они обсудили возможность обучения школьников новой специальности - работе на лазерном оборудовании (Григорий Евстюнин руководит ООО «Лазерные технологии»). Во Владимирской области, в городе Радужный, работают высокотехнологичные предприятия, использующие сложное лазерное оборудование. А людей, умеющих на нем работать, постоянно не хватает. В год появляется минимум 10 вакансий, в будущем станет еще больше. И работодателям хотелось бы принимать людей не только с академическими знаниями, но и с опытом работы.

В итоге после экскурсии по "Кванториуму" представители технопарка и ВлГУ договорились, что уже с осени одна из агломераций мобильного технопарка будет работать в Радужном на базе одной из школ города.

- Нас интересует профессиональная подготовка школьников в направлении «Лазерная техника и технологии». Можно подумать над совместной подготовка учащихся по специальностям «Оператор лазерных комплексов», «Инженер-технолог» и «Инженер-конструктор», - сказал Григорий Евстюнин. Все обучение в "Кванториуме" бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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