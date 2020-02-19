2020-02-19T19:20:47+03:00
Происшествия

Гонщику, прорвавшему «живой щит», изменили наказание на реальный срок

Ранее Ленинский районный суд назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей
Алена Головина
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Инцидент, произошедший 9 февраля в прошлом году во Владимирской области, получил широкий резонанс.29-летний водитель из Волгограда двигался на «Шкоде» из Коврова в Москву по трассе М-7. Во время пути он неоднократно нарушал ПДД. Правоохранители поехали его догонять, но на требования остановиться мужчина не реагировал. Его удалось задержать километров через 100, в районе поста ГИБДД в Юрьевце, когда сотрудники полиции выстроили «живой щит» из автомобилей. Но резвый водитель его прорвал и наехал на полицейского. Лихача задержали. По решению Ленинского районного суда ему был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Но прокуратура посчитала, что наказание слишком мягкое - виновник должен получить реальный срок. Суд с доводами представителя надзорного ведомства согласился и назначил гонщику реальный срок в виде года и шести месяцев пребывания в колонии общего режима и дополнительно запретил осужденному управлять автомобилем в течение 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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