Муромлянин спровоцировал ДТП с пожарной машиной, спешащей на вызов

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Муроме, 18 февраля, в пятом часу вечера, на улице Московской. На перекрестке возле дома №88 водитель «Митсубиси» не уступил дорогу двигавшейся пожарной машине с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате «ЗИЛ» и «легковушка» столкнулись. К счастью, никто не пострадал. Но теперь водителя «японца» могут лишить прав на срок до 5 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU