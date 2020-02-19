2020-02-19T18:38:55+03:00
Происшествия

Муромлянин спровоцировал ДТП с пожарной машиной, спешащей на вызов

Местный житель может лишиться прав
Алена Головина
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Муромлянин устроил ДТП, не уступив дорогу пожарной машинеМуромлянин устроил ДТП, не уступив дорогу пожарной машинеФото: Алена Головина
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Авария произошла в Муроме, 18 февраля, в пятом часу вечера, на улице Московской. На перекрестке возле дома №88 водитель «Митсубиси» не уступил дорогу двигавшейся пожарной машине с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате «ЗИЛ» и «легковушка» столкнулись. К счастью, никто не пострадал. Но теперь водителя «японца» могут лишить прав на срок до 5 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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