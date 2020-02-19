Муромлянин спровоцировал ДТП с пожарной машиной, спешащей на вызов
Местный житель может лишиться прав
Муромлянин устроил ДТП, не уступив дорогу пожарной машинеФото: Алена Головина
Изменить размер текста:
Авария произошла в Муроме, 18 февраля, в пятом часу вечера, на улице Московской. На перекрестке возле дома №88 водитель «Митсубиси» не уступил дорогу двигавшейся пожарной машине с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате «ЗИЛ» и «легковушка» столкнулись. К счастью, никто не пострадал. Но теперь водителя «японца» могут лишить прав на срок до 5 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU