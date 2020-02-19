Москвич, задержанный в Коврове, с поддельными правами отделался штрафом

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:55:10+03:00

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Жителя Московской области, в конце сентября прошлого года ехавшего Infiniti QX 56 по автодороге Москва-Уфа в сторону Нижнего Новгорода, сотрудники ГИБДД остановили в деревне Сенинские Дворики Ковровского района. Шофер предъявил водительское удостоверение, но при проверке выяснилось, что оно поддельное. Как оказалось, водитель иномарки купил его некоторое время назад, а права, которыми он пользовался, были выданы на другое имя. Мужчина сразу признал вину и раскаялся. Кроме того, выяснилось, что у него есть маленькие дети, а также, как порядочный человек, он помогает больным и пожилым родственникам. С учетом всех обстоятельств, Ковровский городской суд назначил наказание мягче, чем предусмотрено статьей «использование заведомо поддельного удостоверения», по которой водителю было предъявлено обвинение. Мужчина отделался небольшим штрафом, ему придется заплатить пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU