10 самых популярных смартфонов у владимирцев

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:24:44+03:00

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В Tele2 проанализировали, какие устройства предпочитают владимирские абоненты. Наиболее востребованными оказались гаджеты Samsung, а Apple iPhone занял лишь пятое место рейтинга. Интересно, что в сети начали появляться устройства с поддержкой 5G и отмечены редкие и необычные модели.

Смартфоны брендов Samsung, Huawei и Xiaomi выбирают почти 50% абонентов Tele2 Владимирской области. На четвертом месте расположилась Nokia со значительной долей в 8%, а на пятом – Apple iPhone с 6,5%.

Если говорить про конкретные модели, то в десятке самых распространенных – устройства до 15 тысяч рублей. Причем все смартфоны обладают большим экраном от 5,45 дюймов, исключение здесь составляет лишь бюджетный Samsung Galaxy J1 с диагональю 4,5 дюйма. Гаджеты поддерживают стандарт 4G и работают на операционной системе Android.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Huawei Honor 7S;

2. Samsung Galaxy j1;

3. Huawei Honor 8X;

4. Xiaomi Note 7;

5. Huawei Honor 9 Lite;

6. Huawei Honor 10 Lite;

7. Xiaomi 6A;

8. Huawei Honor 7A Pro;

9. Huawei Honor 7C;

10. Huawei Honor 8A.

А среди устройств ценой свыше 50 тысяч рублей лидируют по популярности как раз Apple – iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS.

Эксперт в области IT и электроники, блогер Константин Гагарин, считает, что нет ничего удивительного в столь большой представленности Honor в рейтинге популярных устройств.

– Бренд Honor специально был отделен от материнской компании Huawei несколько лет назад, чтобы поставлять на рынок как можно больше доступных устройств, – рассказал Константин Гагарин. – И 7 из 10 смартфонов под брендом Honor красноречиво говорит о позитивном отклике со стороны пользователей. А вот присутствие в топе всего двух смартфонов Xiaomi выглядит странно. За сравнительно небольшие деньги компания частенько предлагает даже больше возможностей. Возможно, сказывается, не столь обширный ассортимент моделей, нежели у компании Honor. Как бы то ни было, наличие в рейтинге Xiaomi Note 7 и Xiaomi Redmi 6A как нельзя лучше иллюстрируют, что некоторые пользователи подходят к выбору устройства максимально взвешенно, это точно не импульсная и навязанная кем-то извне покупка.

В свою очередь тотальное доминирование в высшем ценовом сегменте устройств Apple наглядно доказывает, что марка по-прежнему ассоциируется со статусом и платежеспособностью обладателей конкретных смартфонов. Даже несмотря на более активную рекламную политику того же Samsung и технические отставание топовых моделей iPhone от своих конкурентов по ряду параметров.

Интересно, что в этом году в сети Tele2 впервые были зарегистрированы смартфоны, производители которых обещают работу сети 5G. Речь идет про модели Galaxy Note10+ 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и другие. Однако напомним, на данный момент стандарт 5G не запущен в массовую эксплуатацию в России. Оператор Tele2 развернул пилотное покрытие сети пятого поколения на улице Тверской в Москве – от Кремля до Садового кольца.

Любопытной и редкой моделью в сети Tele2 можно отметить Nokia 7280 – ушедший в историю аппарат, который по утверждению критиков напоминает в сложенном виде тюбик губной помады. Несколько абонентов продолжают им пользоваться до сих пор. Наряду с ним еще один интересный телефон: Land Rover D2016 с резиновым корпусом, пользующийся популярностью у любителей экстремальных походов.

ИСТОЧНИК KP.RU