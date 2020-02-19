Муромлянин расправился с соседом, позаимствовавшим его велосипед

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:24:00+03:00

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Пенсионер из Мурома, спеша за алкоголем, без спроса позаимствовал стоявший в подъезде велосипед соседа. И хотя потом транспорт вернул, владелец затаил обиду. И предложил пожилому соседу пройти к нему в гараж, чтобы поговорить, привез его туда на машине, а потом заставил раздеться, связал руки и подвесил, перекинув веревку через потолочную балку. А потом суровый хозяин велосипеда выстрелил в пожилого обнаженного человека восемь раз из пневматического ружья. Травмы, полученные пожилым муромлянином, медики оценили как тяжкий вред здоровью. А стрелявшему горожанину предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 18 февраля суд признал его виновным и назначил наказание – три года, которые ему предстоит провести в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU