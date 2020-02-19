В Радужном судебный пристав подделал подписи оштрафованного человека

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:45:23+03:00

О существовании протокола тот узнал лишь на судебном заседании

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В Радужном судебный пристав подделал подписи и объяснения оштрафованного гражданина и направил дело в суд. Гражданин узнал про административное дело лишь в зале суда. Административный протокол был составлен по статье 17.8 КоАП РФ ( воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при исполнении служебных обязанностей).

Проверку законности деятельности пристава провела Владимирская прокуратура по исполнению законов на особо режимных объектах. Пристав уволен со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU