В Радужном судебный пристав подделал подписи оштрафованного человека
В Радужном судебный пристав подделал подписи и объяснения оштрафованного гражданина и направил дело в суд. Гражданин узнал про административное дело лишь в зале суда. Административный протокол был составлен по статье 17.8 КоАП РФ ( воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при исполнении служебных обязанностей).
Проверку законности деятельности пристава провела Владимирская прокуратура по исполнению законов на особо режимных объектах. Пристав уволен со службы.
ИСТОЧНИК KP.RU