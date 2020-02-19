Муромлянина осудят за то, что нашел в автобусе телефон и забрал себе

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:18:32+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Мурома. Его обвинили в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в полицию обратился 48-летний местный житель: когда он садился в автобус, положил в задний карман брюк мобильный телефон. Уже на остановке он заметил пропажу.

Оказывается, телефон выпал из кармана и его забрал 57-летний мужчина. Уголовное дело направлено в суд. Телефон вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU