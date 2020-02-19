2020-02-19T15:09:54+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном строитель обманул заказчицу на 100 тысяч рублей

Вместо того, чтобы купить стройматериалы, мужчина потратил деньги на себя
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчину обвинили в мошенничестве.

По данным УМВД по Владимирской области, в июле 2018 года он устно договорился со знакомой о возведении фундамента дома на ее участке. После чего мужчина попросил предоплату - 100 тысяч рублей - для покупки стройматериалов. Получив деньги, гусевчанин ссылался на занятость и выполнение других заказов. Когда его задержала полиция, он рассказал, что владелица участка живет в другом регионе и не может контролировать работы, поэтому он забрал деньги себе и потратил.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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