Плехановскому университету передан комплект редких документов

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:12:59+03:00

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Сегодня Российский экономический университет отмечает 113 лет со дня основания. Праздничная встреча прошла накануне в стенах университета, куда были приглашены члены Попечительского совета, выпускники университета и почетные гости.

Одним из ярких моментов этого вечера стала передача более 100 документов, связанных с началом работ по строительству зданий Коммерческого института. Чертежи, документы и планы были обнаружены при подготовке одного из помещений Владимиро-Суздальского музея-заповедника к ремонту. Изучив документы, специалисты музея пришли к единодушному решению, что с учетом содержания и сохранности они не соответствуют концепции комплектования фондовой коллекции ВСМЗ. Однако находка могла быть интересна и полезна приемнику Коммерческого института – Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова. Эту инициативу владимирских музейщиков поддержала и помогла воплотить член Попечительского совета университета, заместитель председателя правления Банка ВТБ Ольга Дергунова.

На торжественном собрании в Москве генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова передала пакет документов ректору университета Виктору Гришину. В своем выступлении она отметила, что история обнаружения этих бумаг может стать началом другой интересной истории – изучения их происхождения и принадлежности. Ректор университета горячо поблагодарил сотрудников ВСМЗ за проделанную работу. Виктор Гришин сделал акцент на то, что в Плехановке вопросам воспитания студентов, в том числе, на значимых исторических фактах и событиях, уделяют большое внимание. Поэтому обретенные документы могут оказаться хорошим подспорьем в этой работе. В университете имени Плеханова размещено три музея истории вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU