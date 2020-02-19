2020-02-19T14:28:14+03:00
Происшествия

На бывшего судебного пристава из Радужного завели уголовное дело

Он обвиняется в подделке документов
Алена Головина
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В Радужном в ноябре 2019 года судебный пристав составил административный протокол на местного жителя. Как выяснилось потом, подписи и объяснения в материале были сфальсифицированы. И в таком виде пристав направил материал в мировой суд. Кстати, нарушитель узнал о наличии протокола, когда его вызвали на заседание. За подделку документов владимирский Следком возбудил уголовное в отношении судебного пристава. Сейчас он уволен из службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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