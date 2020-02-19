Владимирец установил камеру в кормушку и дождался, когда за семечками прибежит белка

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:14:26+03:00

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Милое видео, на котором белка отделяет от скорлупы семечки, выложил владимирец Сергей Волков в свою группу "Вконтакте" "Береги природу. Владимирская область." За пару часов ролик посмотрели почти 800 человек. Сергей говорит, что белка приходит к кормушке в парк "Дружба" в определенное время, поэтому долго ждать не пришлось. Он в уголок поставил камеру и включил запись.

- Я люблю снимать природу, птиц. Занимаюсь фото- и видеосъемкой не первый год. Наблюдать за животными интересно не только мне, но и друзьям, подписчикам моей группы. Наверняка, многие впервые увидели, как завтракает белка или как поползень перебирает клювом семечки и останавливается на одной подходящей, - рассказал Сергей Волков. - Надеюсь, к моей группе присоединятся еще подписчики и оценят такие необычные кадры!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/761722" frameborder="0"></iframe> Белка завтракает.Видео: Сергей Волков

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ИСТОЧНИК KP.RU