В Суздальском районе начальница отделения почты украла пенсии пациентов местной больницы

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:38:07+03:00

Ей дали три года условно

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Суздальский районный суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к трем годам условно за хищение вверенных средств. УФСБ по Владимирской области сообщает, что она присвоила 300 тысяч рублей, предназначенных к выплате пенсий пациентам одной из больниц Владимирской области.

Чтобы скрыть факт хищения, начальница почты своей рукой подделала подпись бухгалтера больницы в пенсионных поручениях, после чего направила их во Владимирский почтамт.

Причиненный гражданам ущерб полностью возмещен АО «Почта России».

ИСТОЧНИК KP.RU