В Суздальском районе начальница отделения почты украла пенсии пациентов местной больницы
Ей дали три года условно
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Суздальский районный суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к трем годам условно за хищение вверенных средств. УФСБ по Владимирской области сообщает, что она присвоила 300 тысяч рублей, предназначенных к выплате пенсий пациентам одной из больниц Владимирской области.
Чтобы скрыть факт хищения, начальница почты своей рукой подделала подпись бухгалтера больницы в пенсионных поручениях, после чего направила их во Владимирский почтамт.
Причиненный гражданам ущерб полностью возмещен АО «Почта России».
ИСТОЧНИК KP.RU