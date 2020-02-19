2020-02-19T11:38:07+03:00
Происшествия

В Суздальском районе начальница отделения почты украла пенсии пациентов местной больницы

Ей дали три года условно
Артём Черепанов
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Суздальский районный суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к трем годам условно за хищение вверенных средств. УФСБ по Владимирской области сообщает, что она присвоила 300 тысяч рублей, предназначенных к выплате пенсий пациентам одной из больниц Владимирской области.

Чтобы скрыть факт хищения, начальница почты своей рукой подделала подпись бухгалтера больницы в пенсионных поручениях, после чего направила их во Владимирский почтамт.

Причиненный гражданам ущерб полностью возмещен АО «Почта России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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