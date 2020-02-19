Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостем программ "В главной роли

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:55:00+03:00

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостем программы Юлиана Макарова "В главной роли" на канале "Россия Культура". Она рассказала о перспективах развития Суздаля в формате подготовки к празднованию 1000-летия первого летописного упоминания древнего города.

Съёмки программы прошли 18 февраля в Москве, в ближайшее время ее можно будет увидеть в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU