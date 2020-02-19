Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостем программ "В главной роли
.Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостем программы Юлиана Макарова "В главной роли" на канале "Россия Культура". Она рассказала о перспективах развития Суздаля в формате подготовки к празднованию 1000-летия первого летописного упоминания древнего города.
Съёмки программы прошли 18 февраля в Москве, в ближайшее время ее можно будет увидеть в эфире.
ИСТОЧНИК KP.RU