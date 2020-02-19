2020-02-19T10:45:47+03:00
Общество

18-летний парень из Кольчугино пырнул ножом приятеля из-за долга в 500 рублей

Молодые люди отмечали совершеннолетие парня
Артём Черепанов
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Следственный эксперимент.Следственный эксперимент.Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Кольчугинский городской суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего 18-летнего местного жителя. На праздновании своего дня рождения 5 ноября 2018 года он пырнул ножом своего 17-летнего приятеля.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что пьяный именинник ближе к ночи стал требовать с 17-летнего приятеля вернуть 500 рублей. После словесной перепалки парень ударил приятеля ножом, тот с трудом добрался до дома, откуда его скорая помощь отвезла в больницу.

Во время следствия и на суде 18-летний житель Кольчугино признал свою вину и раскаялся в содеянном. Семья парня поставлена на учет в полиции. Ударивший ножом приятеля молодой человек следующие 1,5 года проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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18-летний парень из Кольчугино пырнул ножом приятеля из-за долга в 500 рублей
18-летний житель Кольчугино в день рождения пырнул ножом друга из-за 500 рублей
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