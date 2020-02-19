18-летний житель Кольчугино в день рождения пырнул ножом друга из-за 500 рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Бурно, но не весело отмечал свое 18-летие в ноябре прошлого года житель Кольчугино. Вся компания молодых людей очень быстро напилась, и ближе к полуночи пьяный именинник начал скандалить с не менее пьяным 17-летним приятелей. Суть претензий - младший когда-то задолжал старшему 500 рублей, и долг должен вернуть немедленно.

Был в реальности долг или нет - следствие не выясняло, для дела это значения не имело. Следователи установили лишь, что в пылу ссоры именинник схватил нож и ударил приятеля в грудь. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной, парень сумел добраться до дома, где ему вызвали скорую и отправили в больницу. Врачи спасли пострадавшего.

Нападавший был сразу же задержан, во всем признался и раскаялся. Суд, который состоялся на днях, вынес приговор - 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. А органы опеки тем временем проводят свою проверку, в том числе семьи пострадавшего несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU