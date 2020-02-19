2020-02-19T10:44:09+03:00
Происшествия

18-летний житель Кольчугино в день рождения пырнул ножом друга из-за 500 рублей

Парень выжил
Вероника ПАНИНА
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Бурно, но не весело отмечал свое 18-летие в ноябре прошлого года житель Кольчугино. Вся компания молодых людей очень быстро напилась, и ближе к полуночи пьяный именинник начал скандалить с не менее пьяным 17-летним приятелей. Суть претензий - младший когда-то задолжал старшему 500 рублей, и долг должен вернуть немедленно.

Был в реальности долг или нет - следствие не выясняло, для дела это значения не имело. Следователи установили лишь, что в пылу ссоры именинник схватил нож и ударил приятеля в грудь. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной, парень сумел добраться до дома, где ему вызвали скорую и отправили в больницу. Врачи спасли пострадавшего.

Нападавший был сразу же задержан, во всем признался и раскаялся. Суд, который состоялся на днях, вынес приговор - 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. А органы опеки тем временем проводят свою проверку, в том числе семьи пострадавшего несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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18-летний парень из Кольчугино пырнул ножом приятеля из-за долга в 500 рублей
18-летний житель Кольчугино в день рождения пырнул ножом друга из-за 500 рублей
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