МЧС-овцы спасли 85-летнюю женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью
Дело было поздним вечером
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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18 февраля поздно вечером сотрудники пожарно-спасательной части № 3 города Владимира спасли пытавшуюся свести счеты с жизнь 85-летнюю жительницу дома на улице Суворова. Женщина встала у окна на пятом этаже.
Сотрудники МЧС при помощи коленчатого автоподъёмника проникли в квартиру, извлекли женщину из окна и передали сотрудникам скорой помощи.
Сейчас её жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU