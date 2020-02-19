МЧС-овцы спасли 85-летнюю женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:15:41+03:00

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18 февраля поздно вечером сотрудники пожарно-спасательной части № 3 города Владимира спасли пытавшуюся свести счеты с жизнь 85-летнюю жительницу дома на улице Суворова. Женщина встала у окна на пятом этаже.

Сотрудники МЧС при помощи коленчатого автоподъёмника проникли в квартиру, извлекли женщину из окна и передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас её жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU