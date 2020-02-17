2020-02-17T14:49:08+03:00
Общество

ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Пенсионный фонд прошел обязательное для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%. Успешным прохождением считается 75%.

В настоящий момент стресс-тестирование проводится в фонде не реже одного раза в квартал (а также по мере необходимости). По результатам, в каждом из пяти сценариев (30 001 итерации), случаев дефицита средств выявлено не было. У ВТБ Пенсионный фонд достаточно активов для исполнения своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами, их правопреемниками и Агентством по страхованию вкладов в полном объеме и в установленный срок.

«Полученные результаты подтверждают адекватность применяемых ВТБ Пенсионный фонд методов ограничения рисков и показывают, что фонд способен исполнять свои обязательства со значительным превышением требований регулятора. Сценарии, разработанные ЦБ, учитывают любые возможные изменения показателей, влияющих на развитие экономики и рынков, на которых мы осуществляем инвестирование доверенных нам средств. Приятно сознавать, что наша надежность превышает требования, установленные Банком России. Это еще раз подтверждает факт, что мы способны выполнять свои обязательства даже в самых сложных обстоятельствах без потерь для клиентов», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Стресс-тестирование Банка России проверяет финансовую устойчивость НПФ при наступлении различных неблагоприятных событий, например, уменьшении доходности российских и зарубежных гособлигаций, изменении спреда доходности корпоративных облигаций или в общем кредитного качества крупнейших эмитентов и другие. Процедура позволяет идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств фондами и предотвратить их. Стресс-тестирование обязательно для всех российских НПФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.
Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области
Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор
Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном
Владимирский биатлонист Алексей Слепов снова провалил спринт и гонку преследования
Во Владимире мужчина убил друга из-за тысячи рублей
«Ростелеком» подключил к GPON три населенных пункта Владимирской области
Мэрия Владимира сдала в аренду участок на Студеной горе
В Александрове ограбили двоих пенсионерок
ВТБ Лизинг на четверть увеличил портфель льготного лизинга
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Ивановцы разместили на счетах эскроу в ВТБ более 57 млн рублей
В Петушинском районе четверо нерадивых папаш задолжали своим детям больше миллиона рублей
Владимирскую "управляшку" оштрафовали за чрезмерный шум крышной котельной
Ковровчанин убил возлюбленную, пообещавшую уйти к другому
Во Владимирской области 17 февраля ожидается усиление ветра
В Муроме в ДТП попала машина Росгвардии
Новость о смерти роженицы во владимирском перинатальном центре оказалась фейком
Ковровчанин отсудил у коммунальщиков более 80 тысяч рублей за разбитый в яме автомобиль
В общежитии ВлГУ из-за пожара эвакуировали 150 студентов
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка фоторабот фронтовых корреспондентов
Во Владимирской области в поезде "Ласточка" скончался машинист
Погорельцы из посёлка Красное Пламя получили новое жильё
В Муроме на газовой заправке пострадал ночной сторож