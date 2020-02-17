Владимирский биатлонист Алексей Слепов снова провалил спринт и гонку преследования

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:12:56+03:00

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16 февраля в итальянском Мартелл-Валь Мартелло завершился седьмой этап Кубка IBU. Владимирский биатлонист Алексей Слепов вслед за неудачной гонкой в спринт-квалификации, провалился и в классическом спринте и гонке преследования.

В спринте на 10 километров с двумя огневыми рубежами Слепов стал 30-м с четырьмя промахами. Победил швейцарец Джереми Финелло, не промахнувшийся ни разу. Лучшим из россиян стал молодой спортсмен из Сергиев-Посада Саид Каримулла Халили. С одним промахом он был вторым.

В гонке преследования Алексей Слепов промахнулся восемь раз и приехал на финиш 32-м. Саид Каримулла Халили откатился на девятое место (пять промахов), а выиграл опытный ровесник Алексея Слепова норвежец Ларс Эгле Биркеланд.

ИСТОЧНИК KP.RU