Владимирский биатлонист Алексей Слепов снова провалил спринт и гонку преследования
16 февраля в итальянском Мартелл-Валь Мартелло завершился седьмой этап Кубка IBU. Владимирский биатлонист Алексей Слепов вслед за неудачной гонкой в спринт-квалификации, провалился и в классическом спринте и гонке преследования.
В спринте на 10 километров с двумя огневыми рубежами Слепов стал 30-м с четырьмя промахами. Победил швейцарец Джереми Финелло, не промахнувшийся ни разу. Лучшим из россиян стал молодой спортсмен из Сергиев-Посада Саид Каримулла Халили. С одним промахом он был вторым.
В гонке преследования Алексей Слепов промахнулся восемь раз и приехал на финиш 32-м. Саид Каримулла Халили откатился на девятое место (пять промахов), а выиграл опытный ровесник Алексея Слепова норвежец Ларс Эгле Биркеланд.
ИСТОЧНИК KP.RU