2020-02-17T11:45:58+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к GPON три населенных пункта Владимирской области

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«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию сеть по технологии GPON (Passive optical network)1 в трех крупных населенных пунктах Судогодского района Владимирской области. Доступ к интернету, цифровому телевидению и виртуальным сервисам получили более пяти тысяч жителей поселков Андреево и Тюрмеровка, а также села Ликино. Свыше 30 километров волоконно-оптических линий связи охватили почти 900 частных и более 400 многоквартирных домохозяйств.

GPON на сегодняшний день одна из самых перспективных технологий в сфере связи. Волоконно-оптический кабель проводится напрямую до оборудования абонента, а сигнал передается за счет светового, а не электрического импульса. Благодаря этому скорость и стабильность соединения увеличивается. Кроме того, по одному кабелю можно получать неограниченное количество цифровых услуг.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

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«Мы строим сеть, ориентируясь на запросы абонентов. GPON лучше всего подходит для сельской местности и позволяет клиентам в частном секторе не только одновременно пользоваться интернетом и смотреть цифровое телевидение, но и подключать такие услуги как “Видеонаблюдение” или “Умный дом”. Работы завершены, и теперь жители могут насладиться всеми преимуществами цифровых сервисов».

Например, видеонаблюдение можно использовать и в доме, и на участке. Сервис позволяет объединить в единую систему несколько камер внутреннего и наружного наблюдения. Видео можно просматривать в режиме онлайн в личном кабинете или приложении, а архивы хранятся в облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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