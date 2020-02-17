Мэрия Владимира сдала в аренду участок на Студеной горе
Там построят гостиницу
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14 февраля мэрия Владимира подвела итоги аукциона на право аренды пустыря напротив церкви Архистратига Михаила на Студеной горе. Напомним, этот участок, предназначен под строительство гостиницы. Земля досталась фирме «Ташир-Владимир», выигравшей борьбу за лакомый кусок владимирской земли у конкурентов. Арендная цена во время аукциона выросла в 3 раза.
Напомним, участок земли на Студеной горе отдадут в аренду на 38 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU