Мэрия Владимира сдала в аренду участок на Студеной горе

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:19:32+03:00

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14 февраля мэрия Владимира подвела итоги аукциона на право аренды пустыря напротив церкви Архистратига Михаила на Студеной горе. Напомним, этот участок, предназначен под строительство гостиницы. Земля досталась фирме «Ташир-Владимир», выигравшей борьбу за лакомый кусок владимирской земли у конкурентов. Арендная цена во время аукциона выросла в 3 раза.

Напомним, участок земли на Студеной горе отдадут в аренду на 38 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU