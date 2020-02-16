2020-02-16T21:21:45+03:00
Общество

В Петушинском районе четверо нерадивых папаш задолжали своим детям больше миллиона рублей

Один из них накопил долг почти в полмиллиона
Алена Головина
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Петушинский районный суд вынес приговоры четырем местным жителям, которые неоднократно уклонялись от уплаты алиментов. Причем ни у кого из злостных алиментщиков не было на это уважительной причины. Один папаша задолжал своему ребенку чуть больше 163 тысяч рублей, второй - почти 198 тысяч, третий - около 175 тысяч и последний - почти полмиллиона. Троих суд приговорил к исправительным работам на срок от 3 до 5 месяцев с удержанием из их зарплаты 5%, а четвертого - к административному аресту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петушинском районе четверо нерадивых папаш задолжали своим детям больше миллиона рублей
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