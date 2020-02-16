Владимирскую "управляшку" оштрафовали за чрезмерный шум крышной котельной

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:44:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во владимирский Роспотребнадзор обратилась жительница микрорайона Юрьевец, которая проживает в доме №11Б на улице Гвардейской. Она пожаловалась на оглушающий шум, издаваемый крышной котельной. Ее обслуживанием занимается управляющая компания "Альтернатива". В ходе проверки сотрудники контролирующего органа выявили нарушения СанПинов. За это "управляшка" получила предписание. Однако исполнено оно не было. Мировой суд назначил УК штраф в размере 10 тысяч рублей. Это решение ООО "Альтернатива" попыталась обжаловать во Фрунзенском районном суде, но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU