2020-02-16T16:44:14+03:00
Общество

Владимирскую "управляшку" оштрафовали за чрезмерный шум крышной котельной

На ужасный шум пожаловалась жительница Юрьевца
Алена Головина
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Во владимирский Роспотребнадзор обратилась жительница микрорайона Юрьевец, которая проживает в доме №11Б на улице Гвардейской. Она пожаловалась на оглушающий шум, издаваемый крышной котельной. Ее обслуживанием занимается управляющая компания "Альтернатива". В ходе проверки сотрудники контролирующего органа выявили нарушения СанПинов. За это "управляшка" получила предписание. Однако исполнено оно не было. Мировой суд назначил УК штраф в размере 10 тысяч рублей. Это решение ООО "Альтернатива" попыталась обжаловать во Фрунзенском районном суде, но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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