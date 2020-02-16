Ковровчанин убил возлюбленную, пообещавшую уйти к другому
Женщина скончалась
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Конфликтная ситуация, закончившаяся трагедией, случилась в августе 2019 года. Влюбленная парочка выпивала, а затем между ними произошла ссора. Женщина стала обвинять партнера в неверности, а потом заявила, что уйдет от него к другому. Мужчина разозлился и решил убить подругу. Он взял на кухне нож и ударил клинком в область сердца. Несчастная скончалась. Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU