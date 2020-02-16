Во Владимирской области 17 февраля ожидается усиление ветра
Погода ухудшится в понедельник утром
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Владимирские спасатели предупреждают жителей области об ухудшении погодных условий в понедельник, 17 февраля. По данным владимирского гидрометеоцентра, рано утром в регионе усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. В пресс-службе главного управления МЧС по Владимирской области предупреждают граждан о повышении рисков возникновения ЧС, связанных с порывами линий электропередач и падением рекламных конструкций и старых деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU