В Муроме в ДТП попала машина Росгвардии

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:02:46+03:00

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Авария случилась 15 февраля, в Муроме, в 22.09. На пересечении улиц Льва Толстого и Карла Маркса столкнулись вазовская "семерка" и "Лада Гранта" росгвардейцев. Очевидцы ДТП пишут в "муромской подслушке", что водитель жигулей не справился с управлением, вылетел на встречку, где и врезался в "Гранту" росгвардейцев. Пострадали все участники ДТП. Троих человек из "семерки", и двоих сотрудников Госгвардии, находящихся в "Гранде", госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU