Новость о смерти роженицы во владимирском перинатальном центре оказалась фейком

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:17:55+03:00

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Информация об очередном смертельном случае роженицы во Владимире появилась в интернете сегодня, 16 февраля. Якобы, многодетная мать Анастасия Сарсания умерла при родах в перинатальном центре в День влюбленных. Так вот это сообщение - фейк. Во владимирском перинатальном центре смерть роженицы опровергли. 31-летняя Анастасия Сарсания, мать троих детей, действительно к ним поступала. Она родила малыша 30 января. Затем была прооперирована. А 10 февраля в удовлетворительном состоянии вместе с сыном была выписана домой.

ИСТОЧНИК KP.RU