Ковровчанин отсудил у коммунальщиков более 80 тысяч рублей за разбитый в яме автомобиль

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:38:59+03:00

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В декабре 2019 года ковровчанин ехал на своем "Хендае" в черте города. Двигаясь по дороге на улице Фрунзе, водитель случайно попал в огромную яму. Как потом выяснилось, она была глубиной 17 см и в диаметре 114 см x 82 см. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Автовладелец пошел в суд. Он потребовал взыскать с местных коммунальщиков - дорога находится на балансе ковровской администрации - более 80 тысяч рублей, из которых почти 75 тысяч рублей - материальный ущерб, 4000 р. - расходы за услуги оценщика и 2430 р. - госпошлина. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. По ГОСТу размеры выбоин на дорогах не должны превышать по длине -15 см, ширине- 60 см и глубине -15 см.

ИСТОЧНИК KP.RU