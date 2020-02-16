В общежитии ВлГУ из-за пожара эвакуировали 150 студентов

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:22:43+03:00

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Этой ночью во Владимире горело общежитие Владимирского госуниверситета, 12 корпус, расположенный на Университетской, 3. Сообщение о случившемся поступило на пульт спасателям 16 февраля, в 00.47. Пожар возник в подвале общежития. Загорелся мусор. По предварительной версии, в мусоропровод бросили непотушенный окурок. Огонь распространился на площади 3 кв.метров. Было эвакуировано 150 студентов. Никто, к счастью, не пострадал. Пламя тушили 13 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU