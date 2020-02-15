Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка фоторабот фронтовых корреспондентов

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и музейно-выставочного центра РОСФОТО – выставка "Дороги войны" - открылся в МЦ "Палаты". На ней показаны фотографии знаменитых и неизвестных фронтовых корреспондентов: Евгения Халдеяй, Александра Дитлова, Виктора Тёмина, Аркадия Шайхета. Два фотографа родились на Владимирской земле – это Михаил Калашников и Всеволод Реган.

В фокусе выставки – повседневная жизнь с марш-бросками и привалами, переправами и атаками, трагедиями расставания и радостями коротких встреч. Тема дороги отражена всеми военными фотографами, и каждый решает ее по-своему.

Выставка работает до 12 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU