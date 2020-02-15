Во Владимирской области в поезде "Ласточка" скончался машинист

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:15:24+03:00

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13 февраля в 3.39 во Владимирской области в пассажирском купе первого вагона пересылаемой "Ласточки" железнодорожники обнаружили машиниста и его помощника без сознания. По всем признакам было похоже, что они отравились угарным газом.

Поезд транспортировался со станции Екатеринбург до станции Подмосковная. Пассажиров в нем не было. 48-летнего помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана медицинская помощь и он доставлен в больницу. 50-летний машинист погиб.

Проводится проверка, в качестве одной из версий рассматривается использование пострадавшими нештатного обогревателя с бензиновым двигателем.

ИСТОЧНИК KP.RU