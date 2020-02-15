Погорельцы из посёлка Красное Пламя получили новое жильё

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:50:14+03:00

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Погорельцы из посёлка Красное Пламя Александровского района получили новые квартиры. Напомним, что пожар в их многоквартирном жилом доме произошёл 16 сентября. Тогда одна женщина погибла, остальные 15 жильцов спаслись. Здание сгорело полностью.

Краснопламенскому сельскому поселению в итоге дали дотацию из областного бюджета. 4 миллиона 645 тысяч рублей пошли на приобретение и ремонт жилых помещений, пострадавших от пожара.

На сегодняшний день три семьи получили новую жилплощадь, приобретённую муниципалитетом за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Оставшиеся 1 миллион 245 тысяч рублей планируется направить на покупку ещё двух квартир для пострадавших от пожара жителей посёлка.

ИСТОЧНИК KP.RU