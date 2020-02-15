2020-02-15T13:32:53+03:00
Общество

В Муроме на газовой заправке пострадал ночной сторож

У него ожоги рук
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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В семь утра в Муроме на Владимирском шоссе произошел небольшой пожар на газовой автозаправке, в котором пострадал один человек.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, им позвонили около половины седьмого утра. Звонил ночной сторож. На газовой АЗС загорелось подсобное помещение. Учитывая уровень опасности пожаров на подобных объектах, представители Муромского пожарного гарнизона выдвинулись расширенным составом. Оказалось, что в подсобке тлела пластиковая отделка. По всей видимости, ночной сторож пытался сам потушить огонь, так как у 35-летнего мужчины спасатели обнаружили ожоги на кистях рук. От госпитализации он отказался.

Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. К тушению привлекались 11 представителей МЧС и три пожарные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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