Команда Владимирской области завоевала 5 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной аэробике

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:58:36+03:00

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Команда Владимирской области завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве ЦФО России по спортивной аэробике, проходивших в Суздале с 11 по 13 февраля.

Лучшими среди юниорских групп стали спортсменки из Владимира: Валерия Солдатова, Арина, Макарова, Дарья Кушнер, Ольга Рыбакова, Яна Ван.

Также представители Владимирской области заняли первое место среди юниоров в номинации «Танцевальная гимнастика» и первое место в категории «Степ» на чемпионате ЦФО. На этот раз отличились студенты ВлГУ.

В командном зачете сборная Владимирской области заняла второе место среди юниоров и третье место среди взрослых.

Минувшие соревнования стали отборочными на первенство России по спортивной аэробике.

ИСТОЧНИК KP.RU