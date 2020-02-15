2020-02-15T11:43:37+03:00
Общество

Во Владимире установили ЛЭП в форме богатыря

Он стоит на въезде в областной центр
Алексей СУХОВ
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13 февраля на въезде во Владимир со стороны Нижнего Новгорода официально открыта стилизованная опора линии электропередачи "Богатырь".

Глава региона Владимир Сипягин уже добавил, что новый объект имеет все шансы стать одним из туристических брендов города и, пользуясь случаем, объявил марафон селфи с "Богатырём" в социальных сетях.

Как утверждают в областной администрации, только в 2019 году повышена надёжность электроснабжения для более чем 73 тысяч жителей региона. Построено и реконструировано почти 459 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ в 42 населённых пунктах области, введён в эксплуатацию накопитель электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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