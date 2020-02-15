В январе во Владимирской области резко выросло количество ДТП с участием автобусов

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:34:39+03:00

В авариях пострадали 21 человек, еще один погиб

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Январская статистика по числу ДТП с участием автобусов неутешительна - их количество увеличилось на 66%, сообщают в пресс-службе областного УМВД.

В 15 происшествиях травмы получил 21 человек и один погиб, при этом 6 аварий произошли по вине водителей автобусов. Резкий всплеск аварийности на пассажирских перевозках заставил сотрудников ГИБДД выйти на внеочередной рейд. 14 февраля на автостанции в городе Владимире инспекторы проверили состояние автобусов и их водителей.

Всего под проверку попало 16 машин, а также водителей и кондукторов. В трех случаях в автобусах нашли технические неисправности. Владельцам выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU