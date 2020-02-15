В январе во Владимирской области резко выросло количество ДТП с участием автобусов
Январская статистика по числу ДТП с участием автобусов неутешительна - их количество увеличилось на 66%, сообщают в пресс-службе областного УМВД.
В 15 происшествиях травмы получил 21 человек и один погиб, при этом 6 аварий произошли по вине водителей автобусов. Резкий всплеск аварийности на пассажирских перевозках заставил сотрудников ГИБДД выйти на внеочередной рейд. 14 февраля на автостанции в городе Владимире инспекторы проверили состояние автобусов и их водителей.
Всего под проверку попало 16 машин, а также водителей и кондукторов. В трех случаях в автобусах нашли технические неисправности. Владельцам выписали штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU