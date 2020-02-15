В Коврове полностью горел частный деревянный дом

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:03:41+03:00

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15 февраля в 2.34 случился крупный пожар в городе Коврове. Здесь загорелся частный деревянный дом.

Пожар произошел на улице Свердлова, недалеко от Георгиевской часовни, что стоит на Городском бульваре. Это район старой малоэтажной застройки. Вот и дом, горевший ночью - высотой всего в два этажа. Когда на место приехали пожарные, из-под кровли дома шел черный густой дым, огонь стремительно распространялся. Существовала угроза распространения пожара на соседний жилой дом. Общая площадь возгорания составила 198 квадратных метров. Соседний дом удалось отстоять. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка второго этажа.

Известно, что в доме проживала семья из четырех человек. Они вышли из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. Также известно, что этот дом является не единственным жильём этой семьи, расселение не требуется. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU