За избиение инспектора ГИБДД гусевчанин заплатит 7 тысяч рублей штрафа

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:40:46+03:00

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Инспектор ГИБДД установил, что водитель, сдавая назад, ударил находящийся сзади автомобиль, а затем съехал с места аварии. Полицейский потребовал нарушителя сесть в патрульный автомобиль, чтобы оформить протокол. Но гусевчанин отказался и ударил инспектора кулаком в плечо. Суд, учитывая положительные характеристики обвиняемого и принесенные сотруднику полиции извинения, назначил гусевчанину штраф в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU