В Александрове мужчина рухнул с высоты 5-этажного дома

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:15:52+03:00

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По предварительной информации владимирского СледКома, коммерческая фирма из Кольчугино, заключившая по результатам аукциона контракт на капремонт жилого дома в Александрове, наняла местного предпринимателя для уборки мусора с кровли. Сегодня, 14 февраля мужчина приступил к работе. Для этого он использовал автовышку. Собранный с крыши мусор был сложен в контейнер, который находился в люльке автовышки. Мужчина решил поправить этот мусор и спрыгнул в контейнер. В этот момент люлька автовышки отломилась от подъемника и рухнула на землю с высоты 5-го этажа. Мужчина получил множественные травмы. Сейчас он находится в реанимации. Владимирский СледКом проводит доследственную проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU