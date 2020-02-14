2020-02-14T17:43:14+03:00
Общество

Директор ЕРИЦ Владимирской области оспаривает свое увольнение в суде

Он был уволен решением совета учредителей
Вероника ПАНИНА
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Дмитрий Ермолаев был уволен с должности генерального директора "ЕРИЦ Владимирской области" 6 февраля. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Владимира Сипягина, решение о досрочном, до окончания контракта, увольнении директора было принято учредителями ООО "ЕРИЦ" и курирующим это направление врио вице-губернатора Александром Байером.

Дмитрий Ермолаев с увольнением не согласился и обратился в суд, что в последнее время стало уже тенденцией - решения о своем увольнении регулярно оспаривают руководители организаций, подконтрольных областной администрации.

13 февраля Дмитрий Ермолаев подал иск в Октябрьский районный суд города Владимира к учредителям ЕРИЦ - ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз» и ГУП Владимирской области «БТИ», в котором заявитель просит признать решение внеочередного общего собрания участников ООО «ЕРИЦ Владимирской области» не соответствующим законодательству и отменить его.

Дело будет рассматриваться 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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