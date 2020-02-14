2020-02-14T17:18:01+03:00
Происшествия

Создатели сети подпольных игровых клубов в Петушинском районе пойдут под суд

Незаконный бизнес работал три года
Ирина Мальцева
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Еще в начале 2014 года два товарища договорились организовать азартные игры, а для этого - арендовать помещения, приобрести оборудование и нанять персонал. Двое мужчин стали руководителями группы, а между остальными участниками распределили роли, поддерживая жесткую дисциплину, иерархию и конспирацию. Чтобы замести следы, арендованные помещения оформлялись на подставных лиц, а игорная незаконная деятельность маскировалась под букмекерскую и предпринимательскую в сфере предоставления населению услуг сети Интернет. Скрыть истинный размер прибыли членам незаконного бизнеса помогала «черная» бухгалтерия. Сеть игровых клубов работала до июля 2017 года. По оценкам следствия, за это время организаторов подпольных клубов составил более шести миллионов рублей. Пресечь азартные игры удалось в конце июля 2017 года, в ходе обысков из незаконного оборота изъято несколько сотен единиц игрового оборудования и техники. Обвинение в организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере предъявлено шести жителям Владимирской области, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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