2020-02-14T17:07:02+03:00
Общество

Детей в школе Радужного кормили холодной едой из одноразовой посуды

При проверке прокуратура нашла в школьном питании десятки нарушений
Вероника ПАНИНА
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Владимирская прокуратура после жалоб проверила ситуацию с питанием детей в школе №2 города Радужный. Обнаружен длинный список нарушений как в школьной столовой, так и на комбинате, который готовил питание. В частности, дежурили по столовой ученики младше 14 лет, а перемена для завтрака была короче 20 минут. За это, а также за состояние кухни, где от потолка отваливалась краска, на директора школы возбуждено административное производство.

Заодно проверили и кафе «Радужное», где готовил еду для школьной столовой. Там список нарушений еще длиннее. В частности, в помещениях кафе выявлены насекомые; отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов; еду доставляли без специализированного транспорта. Работники не проходили медицинский осмотр, в медкнижках отсутствовали сведения о прививках.

В школе еда для детей хранилась без холодильника и раздавалась ученикам холодной, расфасованой в пластиковую одноразовую тару, не подлежащую нагреванию. Также установлено превышение предельной наценки на школьные завтраки. За все это также заведены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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