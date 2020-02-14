Муромлянам четыре месяца не платили зарплату

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:01:54+03:00

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Директор муромского предприятия ООО «Мечта плюс», занимавшегося выращиванием сельхозпродукции, подозревалась в полной невыплате заработной платы. Как выяснилось в ходе следствия, компания переживала не лучшие времена, но в условиях нестабильности руководитель общества брала займы, деньги тратила на то, чтобы поддержать предприятие, а права сотрудников при этом нарушала. С июля по октябрь прошлого года одиннадцать муромлян не получали зарплату, попытки договориться с директором не увенчались успехом, и работники обратились в следственные органы. Во время расследования директор признала вину и добровольно выплатила долги – более восьмидесяти тысяч рублей. С учетом этого, уголовное преследование в отношении руководителя прекратили, но заплатить судебный штраф ей все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU