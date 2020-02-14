Во Владимирской области отменят несколько автобусных маршрутов

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:46:16+03:00

Некоторые из них объединят в один маршрут

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Департамент транспорта Владимирской области принял решение отменить автобусный маршрут № 509 «Владимир-Андреево». Причиной решения стала его нерентабельность. Об этом утверждает приложение к протоколу заседания областной комиссии по организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок от 5 февраля 2020 года.

Кроме того, планируется отменить автобусные маршруты №№ 513А, 513Б и 513В. Их объединят в один маршрут № 513 «Владимир-Вязники».

ИСТОЧНИК KP.RU