2020-02-14T15:23:25+03:00
Общество

Во Владимирской области не работала "Регистратура 33"

14 февраля с утра портал перестал загружаться. Исправить ошибку удалось лишь к обеду
Алексей СУХОВ
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14 февраля произошёл сбой в работе электронного сервиса записи на приём к врачу на Едином портале госуслуг и на портале Регистратура33. К 15.00 специалисты департамента здравоохранения и Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Владимирской области устранили эту техническую проблему.

Как сообщил директор МИАЦ Иван Сметанин, сбой был вызван ошибкой при обновлении программного обеспечения. Принятые меры позволили восстановить работу электронного сервиса в самые сжатые сроки. В настоящее время порталы работают в штатном режиме. Специалисты продолжают технические работы по обновлению электронного сервиса.

По данным МИАЦ, с начала 2020 года жители Владимирской области более 58 тысяч раз записывались на прием к врачам через Единый портал госуслуг и портал Регистратура33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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