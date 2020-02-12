Кольчугинские пожарные спасли из горящего дома мужчину
Причина пожара устанавливается
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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11 февраля в 06.11 пожарным сообщили о задымлении подъезда в одном из жилых домов в Кольчугине. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Прибыв, они установили, что горит квартира. При проведении разведки, пожарные нашли мужчину, вынесли из горящего дома и передали медикам.
Причина пожара устанавливается. Сгорела внутренняя отделка квартиры и чердачного помещения. Площадь, охваченная огнем, - 12 квадратных метров.
С пламенем боролись 5 единиц техники и 14 человек (в том числе от МЧС России 3 единицы техники, 9 человек личного состава).
ИСТОЧНИК KP.RU