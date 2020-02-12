2020-02-12T16:38:36+03:00
Общество

«Газпром газораспределение Владимир» газифицировал восемь населенных пунктов в Ковровском районе

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Сегодня специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» осуществили торжественный пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации восьми населенных пунктов в Ковровском районе Владимирской области.

Новый газопровод обеспечил условия для газификации порядка 337 домовладений в деревнях Шмелево, Рогозиниха, Бабиковка, Тетерино, Ильино, Артемово, Смехра и села Малые Всегодичи.

Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир». В рамках работ владимирские газовики построили газопровод высокого давления протяженностью 16 км с установкой 7 шкафных газорегуляторных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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