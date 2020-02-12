«Газпром газораспределение Владимир» газифицировал восемь населенных пунктов в Ковровском районе
Сегодня специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» осуществили торжественный пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации восьми населенных пунктов в Ковровском районе Владимирской области.
Новый газопровод обеспечил условия для газификации порядка 337 домовладений в деревнях Шмелево, Рогозиниха, Бабиковка, Тетерино, Ильино, Артемово, Смехра и села Малые Всегодичи.
Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям «Газпром газораспределение Владимир». В рамках работ владимирские газовики построили газопровод высокого давления протяженностью 16 км с установкой 7 шкафных газорегуляторных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU